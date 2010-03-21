Срочно нужно написать php интерфейс

Описание:(для дипломной работы) На предприятие внедряется система дистанционного обучения moodle, работает под управлением ОС Unix и связки apache+php+mysql. Система позволяет производить дистанционное обучение человека, т.е. он использует ресурсы курса хранящегося в этой системе такие как: лекции, видео фильмы, картинки и т.д. по завершению курса, он сдает экзамен дистанционно. Экзамен состоит из вопросов, на которые можно дать ответ в виде да/нет, правильный/неправильный или какое-то утверждение или же указать правильную картинку. Вопрос для экзамена будет выбираться из множества, по определенным параметрам, таким как сложность вопроса, принадлежность к определенной предметной области, курсу и т.д. так же вопрос может включать в себя картинку, звуковой файл или видео т.е. внешний ресурс. Необходимо разработать RDF схему, которая будет описывать вопрос (в соответствии с синтаксисом технологией RDF). RDF описывается языком формата данных xml, т.е. по сути файл содержит xml+rdf разметку которая позволяет описать вопрос со смыслом (формат файла .rdf) . Все это делается, что бы в дальнейшем был написан интерфейс, который позволяет задать определенные параметры по которым будет производиться выбор определенных вопросов из множества вопросов. И эти выбранные вопросы будут предоставляться тестируемому человеку.

Необходимо написать

1. Rdfs схему вопроса (написана мной, не у верен что верно, но препод вроде одобрил)

2. Rdf файл содержащий список курсов(написана мной, не у верен что верно, но препод вроде одобрил)

3. Rdf файл содержащий вопросы и ответы по курсу(написана мной, не у верен что верно, но препод вроде одобрил)

4. SPARQL запрос которые будет выбирать вопросы по определенным параметрам(написан мной, ещё не проверяли)

5. PHP интерфейс, который задает параметры (курс, количество вопросов, предметная область и т.д.) и позволяет выбрать вопросы из этих файлов и предоставляет их тестируемому

Все что сделано у меня, можно переправить при необходимости