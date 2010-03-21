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Курсовая: Организация производственных процессов
Курсовая
Предмет:Организация производства
Есть методическое пособие.Вариант №6, получается: УЧАСТОК СБОРКИ; сменность работы: ТРЁХСМЕННОСТЬ.
Срок: 27-28 марта
Возможно потом еще надо будет сделать курсовую по этой же методичке только вариант №1."МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК"сменность работы:"ОДНОСМЕННАЯ
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