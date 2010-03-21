Курсовая: Организация производственных процессов

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки121 просмотр

Курсовая

Предмет:Организация производства

Есть методическое пособие.Вариант №6, получается: УЧАСТОК СБОРКИ; сменность работы: ТРЁХСМЕННОСТЬ.

Срок: 27-28 марта

Возможно потом еще надо будет сделать курсовую по этой же методичке только вариант №1."МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК"сменность работы:"ОДНОСМЕННАЯ

15 лет назад
maksimkatalog
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров