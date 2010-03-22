Диплом. Кафедра "Энергообеспечение с\х". г. Тюмень

Требуется написать дипломный проект (пояснительная записка + 9-10 чертежей)

Кафедра «Энергообеспечение сельского хозяйства», ТГСХА

Тема диплома: «Реконструкция электроснабжения цеха подачи воздуха на Городских Очистных Сооружениях Канализации ООО Тюмень Водоканал г.Тюмени с разработкой мероприятий по применению низкопотенциального тепла сточных вод для обогрева производственных помещений».

Срок:до конца апреля.

Специалист должен быть с города Тюмени.

Цена: хотелось бы услышать ваши предложения.

Есть в наличии методичка, план цеха, пример аналогичной работы (пояснительная записка) прошлого года (дополнительно могу выслать для ознакомления).

Плана в наличии нет, его предпочтительно, чтобы набросал специалист, который будет выполнить работу. Согласовать его получится с научным руководителем в первых числах апреля, затем можно будет приступать к написанию диплома.

ЖДУ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ