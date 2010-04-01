Курсовая по информатике

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Завершен2 заявки166 просмотров

Тема: Теоретические основы информатики

План работы:

1.Применение алгебры высказываний в информатике

2.Применение теории графов в информатике

3.Основные структуры данных

4.Алгоритмы сортировки

Объем работы: 25 - 30стр, оригинальность не менее 85%, в работе сноски, в ведении актуальность, задачи, цели

Срок выполнения: 24.03.2010

Есть еще дополнения к работе кого заинтересует работа вышлю.

Жду предложений по цене!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Андрей выполнил сложную курсовую работу по информатике согласно всем требования и точно в срок. Работа была выполнена на высоком профессиональном уровне. Благодарю за отличное выполнение.
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Заявки фрилансеров

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад