Реферат по философии

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Завершен4 заявки180 просмотров

Тема: Общее и индивидуальное в морали.

План выполнения:

1.Происхождение,предмет и функции морали.

2.Соотношение морали и нравственности,целей и средств как основного вопроса морали.

3.Исторические типы и нормы морали как условие самосохранения человечества.

Требования: объем 15стр, оригинальность не менее 85%, в работе сноски.

Срок выполнения:24.03.2010 до 15.00

Оплата работы после ее проверки.

Жду предложений по цене!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$15
2 дня
Юрий прекрасно справился с написанием реферата. Работа была выполнена строго согласно всем требованиям. Рекомендую Юрия, как ответственного исполнителя.
С Арсением во второй раз с удовольствием получилось поработать. Все также ясно, четко, интеллигентно и надежно. Рекомендую!

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yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад