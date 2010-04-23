Презентация по Бизнес-планированию

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Завершен2 заявки187 просмотров

Презентация по "Бизнес-планированию"

15 лет назад
Roma-Dodger
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$40
2 дня
Огромное спасибо Елене за выполненную работу, за понимание и терпение СПАСИБО ! =)
Спасибо Роману за интересное задание, постоянную связь и быструю оплату. Надеюсь сработаться и далее

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад

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