2 Курсовых проекта по теории судна

Виталий предложил свою помощь в этом проекте и всё сделал строго согласно методических указаний, все требования учтены. Всё грамотно, подробно и обстоятельно! Работа написана качественно, подробные расчёты, сделано обстоятельно и на самом высоком уровне. Моя благодарность за сотрудничество и поддержку!!!! Ещё 10 баллов!!!! Мои рекомендации для Виталия и пожелаю хороших заказчиков! Буду сотрудничать и дальше!! С уважением, Константин.