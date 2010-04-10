2 Курсовых проекта по теории судна

$160
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Завершен1 заявка114 просмотров

2 Курсовых проекта по теории судна

Требуется специалист для написания 2 курсовых работ по теории судна

Вышлю весь материал и замечания на почту специалисту.

Объём работы *** листов.

Особые пожелания: все расчёты и пояснения сделать очень подробно и обстоятельно

Срок 30.03.2010 г.

Оплата после успешной сдачи работы.

Предложения оставляйте в проекте.

15 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vitus_kor
Кораблев 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$160
3 дня
Виталий предложил свою помощь в этом проекте и всё сделал строго согласно методических указаний, все требования учтены. Всё грамотно, подробно и обстоятельно! Работа написана качественно, подробные расчёты, сделано обстоятельно и на самом высоком уровне. Моя благодарность за сотрудничество и поддержку!!!! Ещё 10 баллов!!!! Мои рекомендации для Виталия и пожелаю хороших заказчиков! Буду сотрудничать и дальше!! С уважением, Константин.
Константин хороший заказчик. Всегда отвечает на письма. Своевременная оплата согласно договора. Надеюсь на продолжеие сотрдничества.

Заявки фрилансеров

vitus_kor
Кораблев 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад