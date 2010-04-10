Описание:(для дипломной работы) На предприятие внедряется система дистанционного обучения moodle, работает под управлением ОС Unix и связки apache+php+mysql. Система позволяет производить дистанционное обучение человека, т.е. он использует ресурсы курса хранящегося в этой системе такие как: ...
2 Курсовых проекта по теории судна
2 Курсовых проекта по теории судна
Требуется специалист для написания 2 курсовых работ по теории судна
Вышлю весь материал и замечания на почту специалисту.
Объём работы *** листов.
Особые пожелания: все расчёты и пояснения сделать очень подробно и обстоятельно
Срок 30.03.2010 г.
Оплата после успешной сдачи работы.
Предложения оставляйте в проекте.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $500Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется написать дипломный проект (пояснительная записка + 9-10 чертежей) Кафедра «Энергообеспечение сельского хозяйства», ТГСХА Тема диплома: «Реконструкция электроснабжения цеха подачи воздуха на Городских Очистных Сооружениях Канализации ООО Тюмень Водоканал г.Тюмени с разработкой мероприятий ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Тема: Теоретические основы информатики План работы: 1.Применение алгебры высказываний в информатике 2.Применение теории графов в информатике 3.Основные структуры данных 4.Алгоритмы сортировки Объем работы: 25 - 30стр, оригинальность не ...Завершен15 лет назад
Тема: Общее и индивидуальное в морали. План выполнения: 1.Происхождение,предмет и функции морали. 2.Соотношение морали и нравственности,целей и средств как основного вопроса морали. 3.Исторические типы и нормы морали как условие самосохранения человечества. ...Завершен15 лет назад
Тема: Управление прибылью предприятия в условиях антикризисного управления Работу можно писать на примере любого предприятия. План работы кого заинтересует работа вышлю!!!! Требования: объем - 45стр, оригинальность не менее 85%, в работе сноски, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $13
Курсовая Предмет:Организация производства Есть методическое пособие.Вариант №6, получается: УЧАСТОК СБОРКИ; сменность работы: ТРЁХСМЕННОСТЬ. Срок: 27-28 марта Возможно потом еще надо будет сделать курсовую ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $150
Тема: Взаимосвязь издержек, объемов продаж и прибыли. Срок две недели. Компания www.jetcom.ru по компании предоставляется отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс. Задание к диплому в файле.Закрыт15 лет назад
Нужно сделать всего лишь несколько заданий. Часть таблиц можно просто скопировать отсюда http://www.auditfin.com/fin/2008/4/Gubin/Gubin%20.pdf Остальные тоже можно найти. Работа прикреплена Срок 3-4 часаРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Предмет: Финансы Тема: Психологические факторы преодоления конфликтов в ходе ведения деловых переговоров Объём работы: 60 - 70 стр Антиплагиат: от 85% Срок работы: 30 дней Стоимость: 4500 Форма оплата: ...Закрыт15 лет назад
Тема: "Методы экономического прогнозирования"Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт15 лет назад