Менеджмент

Описание:(для дипломной работы) На предприятие внедряется система дистанционного обучения moodle, работает под управлением ОС Unix и связки apache+php+mysql. Система позволяет производить дистанционное обучение человека, т.е. он использует ресурсы курса хранящегося в этой системе такие как: ...