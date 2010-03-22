Анализ ликвидности предприятия

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Закрыт5 заявок174 просмотра

Диплом

Анализ ликвидности предприятия

стр. 60-80

ориг не менее 80%

метода будет позже

пишите сроки, ст-ть сразу в предложении.

Учитывайте, что у Вас конкуренция и в стране кризисная ситуация. Цены не завышаем.

15 лет назад
thebestdip
Игорь 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$100
10 дней

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад