Курсовая управление

Тема: Общее и индивидуальное в морали. План выполнения: 1.Происхождение,предмет и функции морали. 2.Соотношение морали и нравственности,целей и средств как основного вопроса морали. 3.Исторические типы и нормы морали как условие самосохранения человечества. ...