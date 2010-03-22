Курсовая, управление персоналом

$50
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Закрыт3 заявки161 просмотр

Тема: Совершенствование документального обеспечения системы управления персоналом организации 35-40 страниц.

есть методичка.

Срок до 6 дней

15 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ira150961
Ирина 
53 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$35
5 дней

Заявки фрилансеров

ira150961
Ирина 
53 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад