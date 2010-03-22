Тема: Совершенствование документального обеспечения системы управления персоналом организации 35-40 страниц. есть методичка. Срок до 6 дней
Дипломная управление персоналом
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