Дипломный проект по информационным системам

Предмет-Информационные системы,прикладная информатика в экономике.

Тема-Разработка АРМ менеджера производственного отдела

Организация -ООО «Стройлюкс»

План работы см. в методичке,а также в задании

Введение 3-5 страниц

Глава 1 -данные из отчета по практике

Заключение 2-4 страницы

шрифт «Times New Roman», размер шрифта-13, печать через 1,5 интервала.

Основной объем дипломного проекта должен составлять 100-130 страниц без учета приложений. Объем приложений не ограничен.

отступы: слева – 3 см., справа – 2 см., сверху– 2 см., снизу – 2.

Ссылки по тексту с указанием источника и страницы-обязательно

Оригинальность от 90% и выше

Сдача работы по главам

1 глава к 29 марта

2 глава к 7 апреля

3 глава к 15 апреля

Срок на весь диплом 16 апреля

http://www.mfpa-bis.narod.ru/emr/idef0rus.pdf -- методичка IDF0 ( как рисуеться схемы в IDF0)

Файл-Отчет по преддипломной практике (для главы 1)

Файл -Информационная модель-1 это пример схем информационной модели( как рисуеться)

Методичку можно загрузить здесь http://files.mail.ru/Q95A62

Файл-Схема технологического процесса-1 --- подробная информация по схеме(описывает технологический процесс, программу ( схематично ))

Задание на дипломный проект --- оглавление диплома.

"КАК ДОЛЖНО БЫТЬ"- это рассматриваемая фирма-ООО "Стройлюкс"

Разработка программы не нужна нужен машинный код основного блога автоматизируемого объекта. например на этом коде процесс составления схем его и автоматизируем.

Цена 4000 рублей с речью

оплата по вебмани или сберабанк на карту на выбор