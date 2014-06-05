Требуется реферат по макроэкономике на тему: небанковские кредитные институты. Методичка в приложении. Интересует только эксклюзивный реферат с использованием тематической литературы. То что есть в инете не интересует (легко проверить). ...
Дипломный проект по информационным системам
Предмет-Информационные системы,прикладная информатика в экономике.
Тема-Разработка АРМ менеджера производственного отдела
Организация -ООО «Стройлюкс»
План работы см. в методичке,а также в задании
Введение 3-5 страниц
Глава 1 -данные из отчета по практике
Заключение 2-4 страницы
шрифт «Times New Roman», размер шрифта-13, печать через 1,5 интервала.
Основной объем дипломного проекта должен составлять 100-130 страниц без учета приложений. Объем приложений не ограничен.
отступы: слева – 3 см., справа – 2 см., сверху– 2 см., снизу – 2.
Ссылки по тексту с указанием источника и страницы-обязательно
Оригинальность от 90% и выше
Сдача работы по главам
1 глава к 29 марта
2 глава к 7 апреля
3 глава к 15 апреля
Срок на весь диплом 16 апреля
http://www.mfpa-bis.narod.ru/emr/idef0rus.pdf -- методичка IDF0 ( как рисуеться схемы в IDF0)
Файл-Отчет по преддипломной практике (для главы 1)
Файл -Информационная модель-1 это пример схем информационной модели( как рисуеться)
Методичку можно загрузить здесь http://files.mail.ru/Q95A62
Файл-Схема технологического процесса-1 --- подробная информация по схеме(описывает технологический процесс, программу ( схематично ))
Задание на дипломный проект --- оглавление диплома.
"КАК ДОЛЖНО БЫТЬ"- это рассматриваемая фирма-ООО "Стройлюкс"
Разработка программы не нужна нужен машинный код основного блога автоматизируемого объекта. например на этом коде процесс составления схем его и автоматизируем.
Цена 4000 рублей с речью
оплата по вебмани или сберабанк на карту на выбор
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