Реферат по литературе ХIX века

$15
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Закрыт3 заявки125 просмотров

Необходимо выполнить исследовательскую работу по литературе ХIX века

тема "Анализ стилистических особенностей произведений Гоголя"

Рассматриваю предложения только от филологов

Задание и требования высылаю на e-mail

15 лет назад
mksvetlana
Светлана 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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