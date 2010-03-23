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Реферат по литературе ХIX века
Необходимо выполнить исследовательскую работу по литературе ХIX века
тема "Анализ стилистических особенностей произведений Гоголя"
Рассматриваю предложения только от филологов
Задание и требования высылаю на e-mail
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