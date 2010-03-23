Курсовая по учетной политике

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Закрыт1 заявка111 просмотров

Написать курсовую по учетной политике для целей налогообложения.

Объем 30-35 листов

Срок сдачи 25.03 до 14:00 по Москве

Стоимость 700 руб.

15 лет назад
maishewa-n
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$23
4 дня

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад