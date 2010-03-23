Курсовая по налогам

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Нужно написать курсовую по налоговому контроля в кредитной сфере.

Срок сдачи 26 марта до 12:00 по Москве

Объем 30листов,введение,3главы,заключение,список литературы.

Стоимость 700 руб

15 лет назад
maishewa-n
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

olgakon1986
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

olgakon1986
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад