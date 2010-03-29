Курсовая информатика

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка119 просмотров

Тема: Оценка характеристик и возможностей текстовых редакторов ПК

Объем 40 листов

плагиат от85%

Шрифт 14 таим интервал 1,5

Абзац 1,25

Поля левое,верхнее и нижнее 20, правое 10

Страницы сквозные, посередине

ВВедение цели задачи итд

Основная часть

Заключение

срок26,03 до 10 мск строго

1000 руб

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$35
4 дня
Мой отзыв юбилейный 50 Все безупречно отличный исполнитель качество работ отменное 10 балов заслуженно.
Впервые работала с Надеждой, но уже могу с уверенностью сказать, что она очень компетентный и надежный заказчик. С удовольствием рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы