Предмет-Информационные системы,прикладная информатика в экономике. Тема-Разработка АРМ менеджера производственного отдела Организация -ООО «Стройлюкс» План работы см. в методичке,а также в задании Введение ...
Курсовая информатика
Тема: Оценка характеристик и возможностей текстовых редакторов ПК
Объем 40 листов
плагиат от85%
Шрифт 14 таим интервал 1,5
Абзац 1,25
Поля левое,верхнее и нижнее 20, правое 10
Страницы сквозные, посередине
ВВедение цели задачи итд
Основная часть
Заключение
срок26,03 до 10 мск строго
1000 руб
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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