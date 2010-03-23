Диплом Целенаправ. развитие речи у мл.школьников

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Закрыт5 заявок177 просмотров

Педагогика, психология

Диплом

Тема: Целенаправленное развитие речи у младших школьников

Объём работы: 80 стр.

Требования:

Есть вторая глава, нужно откорректировать. Она ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/BLT99D

План утвержден:

Введение (актуальность, гипотеза (устная, письменная речь))

1. Теоретическая часть

1.1. Понятие речи в психологии

1.2. Развитие речи у младших школьников

1.3. Влияние обучения на развитие речи у младших школьников

2. Экспериментальная часть

2.1. Гипотеза задачи, описание методик, констатирующая работа

организации исследования

2.2. Обсуждение результатов констатирующей работы (методик)

2.3. Описание УМК как различных условий обучения

2.4. Рекомендации по развитию речи у младших школьников

Заключение, Список литературы, Приложения

Срок сдачи: 2 недели + потом еще время на доработки (защита в апреле)

Стоимость: (укажите свою)

15 лет назад
FeoKat
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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