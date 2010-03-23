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Закрыт3 заявки175 просмотров

Сравнительный анализ кадрового потенциала предприятия в условиях продолжения кризиса в экономике.

Срок - срочно. Цель работы: разработать программу устойчивого развития кадрового потенциала на предприятии есть курсовая и отчет о практике.

Цена в проект.

15 лет назад
sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

expertsoft
Анна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$100
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Заявки фрилансеров

expertsoft
Анна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад