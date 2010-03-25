Сравнительный анализ кадрового потенциала предприятия в условиях продолжения кризиса в экономике. Срок - срочно. Цель работы: разработать программу устойчивого развития кадрового потенциала на предприятии есть курсовая и отчет о практике. Цена в проект.
Повышение конкурентоспособности предприятия торгов
Диплом Повышение конкурентоспособности предприятия торгов.
До 25.03.10
Цену в проект
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