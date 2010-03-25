Повышение конкурентоспособности предприятия торгов

Работа мною выполнена 1-го апреля. Работа была срочная. По словам Елены доработок диплом не требует. Однако, вот уже 20-е апреля, а оплаты нет! Сначала были обещания оплатить в скором времени, а теперь Елена не выходит на связь со мной вообще! Даже не знаю как и реагировать на подобное поведение со стороны заказчика-посредника! 22 апреля на исходе, Елена на связь не выходит, на сайте стабильно бывает, работу оплачивать, я так понимаю, не собирается. Полное разочарование в данной персоне, начиная с момента выполнения принятого заказа: - заявлена тема диплома "Повышение конкурентоспособности предприятия торговли". Я пишу, что выполню на примере строительных материалов. Отвечает: да, подойдет. - Высылаю готовый диплом - через несколько дней: ой, заказчик дал отчет по практике нужно изменить деятельность организации, а остальное пойдет. - открываю отчет. Волосы дыбом: организация торгует оборудованием для станций тех обслуживания! А проект-то мероприятий у меня в дипломе по строительным материалам? - Спрашиваю: как же Вы себе представляете подобные коррективы? Елена просит сделать все возможное. - Полностью меняю второй и третий разделы диплома с учетом организации, отчета по практике... Высылаю. - Получаю письмо: заказчик вдруг потребовал не три раздела в дипломе, а 6! Я недоумеваю. А мне - ну, вот так бывает... - Срочно (а меня и так быстро-быстро просили работать) изменяю структуру, дописываю необходимые разделы. В третий раз - по сути третий диплом - высылаю 1-го апреля и жду... - Что с дипломом, спрашиваю..... И закрутилось... Сначала меня водили за нос разными отговорками, а теперь игры в молчанку! Обидно за бесценное время даром потраченное! Обидно за то, что меня обманули, причем так нагло! Уж я терпеливый человек и все могу понять и войти в положение, но вот так... Не связывайтесь с этой компанией - толку мало!