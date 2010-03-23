Маркетинговая деятельность строительной компании

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Закрыт1 заявка115 просмотров

- Диплом

- на тему "Система управления маркетинговой деятельностью строительной компании на международном рынке."

- Специальность: Международный маркетинг

15 лет назад
Leogorn
Леонид 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров