Требуется помощь в написании диплома по проектным рискам, 60 листов, инф. в прикрепленном файле
Маркетинговая деятельность строительной компании
- Диплом
- на тему "Система управления маркетинговой деятельностью строительной компании на международном рынке."
- Специальность: Международный маркетинг
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