- управление предпринимательскими рисками - анализ и оценка затрат в организации -управление текущими затратами -организация оперативной фин работы -управление структурой -управление стоимостью бизнеса -методология разработки стратегии позиционирования компании в ...
Диплом Предупреждение краж цветных металлов
Предмет: Экологическое Право
- тема: Предупреждение краж цветных и редкоземельных металлов
Нужен план.
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