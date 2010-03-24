Курсовая работа на тему: Анализ собственых оборотных средств и эффективности их использования" отчетность по предприятию есть
Курсовая работа по психологии
Срок 10 апреля
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: социальная психология.
практика: продавец-покупатель.
тема: комуникативная сфера личности.
содержание:
введение (актуальность, почему именно эта тема, исследования в этой области и авторы)
1) выборка и методы
практическая часть
1.1. выборка и этапы исследования.
1.2. описание методик
1.2.1. методики и кто разрабатывал
1.3. результаты исследования
выводы
заключение
список лит-ры (30шт)
14 шрифт, интервал 1.5, справа и слева 3.5, вверх и вниз 2.
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