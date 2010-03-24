Курсовая работа по психологии

Срок 10 апреля

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: социальная психология.

практика: продавец-покупатель.

тема: комуникативная сфера личности.

содержание:

введение (актуальность, почему именно эта тема, исследования в этой области и авторы)

1) выборка и методы

практическая часть

1.1. выборка и этапы исследования.

1.2. описание методик

1.2.1. методики и кто разрабатывал

1.3. результаты исследования

выводы

заключение

список лит-ры (30шт)

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