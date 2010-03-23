Тема - исторические аспекты развития рекламы, проблемы философского характера. Итого нужно 15 страниц (14ый шрифт)
Доделать диссертацию
Дописать 2-ую главу. И написать 3-ю.
Подробная информация в файле.
Срок 5-7 дней.
Заявки фрилансеров
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