Реферат по мировой экономике

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Завершен5 заявок121 просмотр

Есть несколько тем на выбор, вышлю исполнителю

Объем - 12-15 л.

Срок - 25 марта 20.00 мск

15 лет назад
Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Все отлично, впрочем, как всегда :) Спасибо!
Работать с Натальей всегда приятно - оперативная связь, самое четкое задание и просто дружеское отношение. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад