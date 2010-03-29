Курсовая( финансовая) отчётность

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Завершен1 заявка116 просмотров

Тема Порядок заполнения отчётных форм промышленного предприятия

от25 до 35 листов

План и правила оформления во вложении

Во введении цели, задачи, объект

Основная часть

Заключение

В заключении выводы

Сноски обязательно

26 марта до 12 мск

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$30
3 дня
Очередное сотрудничество с Натальей только + эмоции Продолжим работать
Большое спасибо, продолжаем работать.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад