Тема: Экономика природопользования: понятия, проблемы, пути решения 20 стр антпиплагиат 85% оформление ГОСТ ВВедение Основная часть Заключение 26,03 до 12 мск
Реферат машиностроительный комплекс
Введение
Основная часть
делится на 2 части
I Часть Машиностроительный комплекс России , его структура, факторы размещения.
Основные районы , центры. Загрязнение природной среды.
II часть Описать один из районов любой на выбор проблемы итд ( например Уральский) любой на ваш выбор.
Заключение (выводы)
Оформление Гост
плагиат 85%
объем всей работы 25 листов
26,03 до 12 мск
Выбранный исполнитель
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