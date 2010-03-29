Реферат машиностроительный комплекс

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Завершен1 заявка85 просмотров

Введение

Основная часть

делится на 2 части

I Часть Машиностроительный комплекс России , его структура, факторы размещения.

Основные районы , центры. Загрязнение природной среды.

II часть Описать один из районов любой на выбор проблемы итд ( например Уральский) любой на ваш выбор.

Заключение (выводы)

Оформление Гост

плагиат 85%

объем всей работы 25 листов

26,03 до 12 мск

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

EsinSergey
Сергей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Сергей отличный исполнитель работы выполняет хорошо, но может нахомить, оскорбить, хамит Если и заказчик задерживает оплату, то два дня это не критично тем более я объяснила. Все мы люди и нужно проявлять уважение и тактичность
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

EsinSergey
Сергей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад