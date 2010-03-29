Реферат экономика природопользования

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Завершен3 заявки114 просмотров

Тема: Экономика природопользования: понятия, проблемы, пути решения

20 стр

антпиплагиат 85%

оформление ГОСТ

ВВедение

Основная часть

Заключение

26,03 до 12 мск

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
15 лет назад
$15
2 дня
Молодец отличная работа. Рекомендую! Продолжим сотрудничество
Спасибо. Четкое задание, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
15 лет назад
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