Курсовая информац-системы в эк-ке (создание сайта)

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Закрыт2 заявки99 просмотров

1 задание теоритическое тема:Стоимостные проблемы проектирования и создание информационной системы. Модель совокупной стоимости владения информационной системы объем (15 стр)

Введение 2 стр

Основная часть 10 стр

Заключение ( выводы )

2 Задание оформить в WORD данный вопрос по всем требованиям указанным в методичке интервал 1 (одинарный)

3 Задание создать сайт на www.narod.ru оформить отчет по методичке ( методичка в файле)

4 задание тема Иследование рынка рекламных услуг по методичке

Срок 26,03 до 17,00 МСК СТРОГО

Пишите в проекте цены и координаты

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

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Нет заявок фрилансеров