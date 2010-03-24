Курсовая по экономике

Здравствуйте.

Необходима курсовая работа на тему "Методы изучения эластичности спроса и предложения".

На 20-25 страниц.

Антиплагиат на 80% - не меньше.

От Вас жду срок+стоимость.

Должно быть 3 основные главы: общее об эластичности спроса и предложения; описание методов изучения эластичности; пример(примеры) изучения эластичности для фирмы(вымышленной).

Попрошу в личку выслать подробный план (оглавление) работы, чтобы увидеть, насколько Вы в теме.