Диплом по праву

Тема: Защита прав и интересов несовершеннолетних детей по российскому законодательству (В случаях расторжения или отсутствия брака между родителями).

План утвержден:

Введение

Глава 1. Правовые основы защиты прав и интересов детей в Российской Федерации.

1.1 Международное право и проблемы защиты прав и интересов детей.

1.2 Российское законодательство и вопросы защиты прав и интересов ребенка.

Глава 2. Ребенок как субъект права.

2.1 Правовой статус ребенка по российскому законодательству.

2.2 Личные неимущественные права ребенка.

2.3 Имущественные права и интересы ребенка.

Глава 3. Органы, осуществляющие защиту прав и интересов ребенка и способы их деятельности.

3.1 Роль и место суда в защите прав и интересов детей.

3.2 Административные органы, уполномоченные охранять и защищать права и интересы ребенка.

3.3 Особенности защиты прав и интересов ребенка при раздельном проживании родителей.

Заключение

Объект исследования: права и интересы детей и проблема их защиты в Российской Федерации.

Предмет исследования: комплекс международных и отечественных правовых норм, призванных обеспечить соблюдение прав и интересов детей, а также правоприменительная деятельность по их реализации.

Цель исследования: комплексный правовой анализ сложившейся в Российской Федерации системы защиты прав и интересов детей.

Требования: объем работы 75 - 80стр, в работе обязательно сноски, в ведении: объект, предмет, задачи, цели, актуальность работы.

Более подробные требования вышлю!!!

Оригинальность строго не менее 90%!!!!

Срок выполнения: 15.04.2010

Оплата работы после ее проверки!!!!!

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