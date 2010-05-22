Темы для диплома в приложеном архиве. можно выбрать любую. правила оформаления и требования к содержанию диплома выложу чуть позже. копипаст не допустим, буду проверять, любое сходство с выложеными в интернете ...
Диплом по праву
Тема: Защита прав и интересов несовершеннолетних детей по российскому законодательству (В случаях расторжения или отсутствия брака между родителями).
План утвержден:
Введение
Глава 1. Правовые основы защиты прав и интересов детей в Российской Федерации.
1.1 Международное право и проблемы защиты прав и интересов детей.
1.2 Российское законодательство и вопросы защиты прав и интересов ребенка.
Глава 2. Ребенок как субъект права.
2.1 Правовой статус ребенка по российскому законодательству.
2.2 Личные неимущественные права ребенка.
2.3 Имущественные права и интересы ребенка.
Глава 3. Органы, осуществляющие защиту прав и интересов ребенка и способы их деятельности.
3.1 Роль и место суда в защите прав и интересов детей.
3.2 Административные органы, уполномоченные охранять и защищать права и интересы ребенка.
3.3 Особенности защиты прав и интересов ребенка при раздельном проживании родителей.
Заключение
Объект исследования: права и интересы детей и проблема их защиты в Российской Федерации.
Предмет исследования: комплекс международных и отечественных правовых норм, призванных обеспечить соблюдение прав и интересов детей, а также правоприменительная деятельность по их реализации.
Цель исследования: комплексный правовой анализ сложившейся в Российской Федерации системы защиты прав и интересов детей.
Требования: объем работы 75 - 80стр, в работе обязательно сноски, в ведении: объект, предмет, задачи, цели, актуальность работы.
Более подробные требования вышлю!!!
Оригинальность строго не менее 90%!!!!
Срок выполнения: 15.04.2010
Оплата работы после ее проверки!!!!!
Жду предложений по цене!!!
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