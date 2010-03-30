Курсовая по психологии

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Закрыт1 заявка107 просмотров

Тема: "психологические особенности больных с острыми и хроническими психическими расстройствами"

дисциплина: психология

Требования: объем: 30 - 35 стр (вместе с приложениями), в работе сноски, в ведении актуальность, задачи, цели, объект, предмет, актуальность работы.

Оригинальность не менее 85% - строго!!!

Тип работы: практическая

План:

1. введение

2.теоретическая часть 1 глава

3.практическая часть 2 глава (расчеты, графики, табл,схемы...)

4.заключение

5.библиография

6.приложения

Срок выполнения 30.03.2010

Оплата работы после ее проверки!!!!

Жду предложений по цене!!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$30
6 дней

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vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад