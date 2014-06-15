Диплом по праву

Тема: Обыск в уголовном судопроизводстве РФ и США: тенденции законодательного регулирования (сравнительный анализ)

План утвержден!!!!

Введение.

Глава 1: Понятие и законодательное регулирование производства обыска, как следственного действия, в уголовно-процессуальном праве РФ и США: концептуальные различия и сходные положения.

§ 1. Законодательное регулирование производства обыска в РФ и США. Международно-правовые предпосылки сближения стандартов производства обыска. Значение прецедентного права и обыкновений судебной практики.

§ 2. Сходства и различия в понятии «обыска» по уголовно-процессуальному законодательству РФ и США. Соотношение обыска с иными следственными действиями.

Глава 2: Основания производства обыска в уголовно-процессуальном праве РФ и США.

§ 1. Классификация оснований производства обыска в научной литературе и законодательстве РФ и США. Стандарты доказывания оснований производства обыска.

§ 2. Ординарные основания производства обыска в РФ и США: сходства и различия.

§ 3. Экстраординарные основания производства обыска в РФ и США.

Глава 3: Процедура производства обыска в уголовно-процессуальном праве РФ и США. Процессуальные гарантии при производстве обыска.

§ 1. Классификация видов обыска в научной литературе и законодательстве РФ и США.

§ 2. Порядок производства обыска в РФ и США.

§ Процессуальные гарантии прав участников судопроизводства при производстве обыска.

Заключение.

Библиография.

Требования: объем 40 - 50 стр., оригинальность не менее 85%- строго!!!, в работе сноски, в ведении актуальность, задачи, объект, предмет исследования, цель работы.

Срок выполнения: 02.04.2010

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