Диплом по праву

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Тема: Обыск в уголовном судопроизводстве РФ и США: тенденции законодательного регулирования (сравнительный анализ)

План утвержден!!!!

Введение.

Глава 1: Понятие и законодательное регулирование производства обыска, как следственного действия, в уголовно-процессуальном праве РФ и США: концептуальные различия и сходные положения.

§ 1. Законодательное регулирование производства обыска в РФ и США. Международно-правовые предпосылки сближения стандартов производства обыска. Значение прецедентного права и обыкновений судебной практики.

§ 2. Сходства и различия в понятии «обыска» по уголовно-процессуальному законодательству РФ и США. Соотношение обыска с иными следственными действиями.

Глава 2: Основания производства обыска в уголовно-процессуальном праве РФ и США.

§ 1. Классификация оснований производства обыска в научной литературе и законодательстве РФ и США. Стандарты доказывания оснований производства обыска.

§ 2. Ординарные основания производства обыска в РФ и США: сходства и различия.

§ 3. Экстраординарные основания производства обыска в РФ и США.

Глава 3: Процедура производства обыска в уголовно-процессуальном праве РФ и США. Процессуальные гарантии при производстве обыска.

§ 1. Классификация видов обыска в научной литературе и законодательстве РФ и США.

§ 2. Порядок производства обыска в РФ и США.

§ Процессуальные гарантии прав участников судопроизводства при производстве обыска.

Заключение.

Библиография.

Требования: объем 40 - 50 стр., оригинальность не менее 85%- строго!!!, в работе сноски, в ведении актуальность, задачи, объект, предмет исследования, цель работы.

Срок выполнения: 02.04.2010

Жду предложений по цене!!!

Оплата работы после ее проверки!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад
$230
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за работу. Очень довольна сотрудничеством. Я только что из больницы и хотелось порадовать Вас своим плюсиком хотя вы в нем думаю не нуждаетесь Желаю вам только хороших и добросовестных исполнителей

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draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад