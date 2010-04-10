Приватный для Ищенко Елены (рефераты информатика) 3

Снова обратился за помощью к Елене с заказом по её профилю работ. Всё выполнено качественно, грамотно и в согласованные сроки сдачи. Выражаю отдельную благодарность за помощь и поддержку!!! Желаю дальнейших творческих успехов, побольше клиентов и заказов!!! Ставлю максимальную оценку, как обычно! С уважением, Константин.