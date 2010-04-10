Приватный для Ищенко Елены (рефераты информатика)3

$60
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Завершен1 заявка81 просмотр

Приватный для Ищенко Елены (рефераты информатика) 3

Требуется качественная работа, необходимо расписать алгоритмы работы в программах Ворд, Эксель.

Методические указания будут высланы специалисту на почту.

Введение, заключение, список литературы обязательны.

Срок исполнения 4 дня после начала работы и согласования цены и задания.

Оплата работы после выполнения заказа.

15 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$60
4 дня
Снова обратился за помощью к Елене с заказом по её профилю работ. Всё выполнено качественно, грамотно и в согласованные сроки сдачи. Выражаю отдельную благодарность за помощь и поддержку!!! Желаю дальнейших творческих успехов, побольше клиентов и заказов!!! Ставлю максимальную оценку, как обычно! С уважением, Константин.
Константин - безусловно отличный заказчик. Всегда четкое задание и моментальная оплата. Спасибо за постоянное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
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