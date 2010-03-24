Тема дипломной "Разработка биллинга"

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Закрыт2 заявки179 просмотров

Тема дипломной "Разработка программного комплекса расчета платежей за предоставление услуги

доступа к сети Internet (биллинга) для операторов услуг телематических служб

Срок 25 дней.

15 лет назад
resaem
Иванов 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

JetSetSoft
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$80
20 дней

Заявки фрилансеров

JetSetSoft
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад