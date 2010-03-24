Нужна курсовая: теория и практика Объем - до 35 страниц Срок - 6 дней Обязательное внесение коррективов по замечаниям преподавателя Требования во вложении Остальные требования к курсовой сообщены исполнителю: методики, ...
Тема дипломной "Разработка биллинга"
Тема дипломной "Разработка программного комплекса расчета платежей за предоставление услуги
доступа к сети Internet (биллинга) для операторов услуг телематических служб
Срок 25 дней.
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