Курсовая работа по психологии

$33
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Завершен4 заявки224 просмотра

Нужна курсовая: теория и практика

Объем - до 35 страниц

Срок - 6 дней

Обязательное внесение коррективов по замечаниям преподавателя

Требования во вложении

Остальные требования к курсовой сообщены исполнителю: методики, тема, выборка, возраст испытуемых и т.п.

Оплата по факту - частично

Остальная часть - после проверки

15 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$35
5 дней
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Елизавета - отличный заказчик: предельно четкое задание, предоставление необходимого материала, оплата без проблем. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад