Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.
Курсовая Анализ современной жилищной политики в РФ
Заказ 3458-KUR
Тип работы: Курсовая
Предмет: Система ГМУ (государственное муниципальное управление)
Тема работы: Анализ современной жилищной политики в России (регионе,городе)
Объем работы: 30-35 страниц
Срок: 7 дней
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Написать 2 диплома по тз. ТЗ вышлю на мейл. ____________________ С ув.ТатьянаЗакрыт15 лет назад
- $250
Дипломная работа. Нужно в кратчайшие сроки (до 31.03.10 нужно сдать)Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $60
Приватный для Ищенко Елены (рефераты информатика) 3 Требуется качественная работа, необходимо расписать алгоритмы работы в программах Ворд, Эксель. Методические указания будут высланы специалисту на почту. Введение, ...Завершен15 лет назад
- $34
ПРЕДМЕТ- Политеческая история ТЕМА-Ленин создатель партии нового типа Плана нет,нужно составить и согласовать с руководителем к 25 марта (вечер) Во введении указать предмет,объект,цели ,задачи, кто исследовал ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Необходима курсовая работа на тему "Методы изучения эластичности спроса и предложения". На 20-25 страниц. Антиплагиат на 80% - не меньше. От Вас жду срок+стоимость. Должно ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Темы для диплома в приложеном архиве. можно выбрать любую. правила оформаления и требования к содержанию диплома выложу чуть позже. копипаст не допустим, буду проверять, любое сходство с выложеными в интернете ...Закрыт15 лет назад
Тема: Обыск в уголовном судопроизводстве РФ и США: тенденции законодательного регулирования (сравнительный анализ) План утвержден!!!! Введение. Глава 1: Понятие и законодательное регулирование производства обыска, как следственного действия, в уголовно-процессуальном праве ...Завершен15 лет назад
Тема: "психологические особенности больных с острыми и хроническими психическими расстройствами" дисциплина: психология Требования: объем: 30 - 35 стр (вместе с приложениями), в работе сноски, в ведении актуальность, задачи, цели, объект, предмет, ...Закрыт15 лет назад
Тема: Защита прав и интересов несовершеннолетних детей по российскому законодательству (В случаях расторжения или отсутствия брака между родителями). План утвержден: Введение Глава 1. Правовые основы защиты прав ...Завершен15 лет назад