Курсовая Анализ современной жилищной политики в РФ

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Закрыт4 заявки71 просмотр

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Тип работы: Курсовая

Предмет: Система ГМУ (государственное муниципальное управление)

Тема работы: Анализ современной жилищной политики в России (регионе,городе)

Объем работы: 30-35 страниц

Срок: 7 дней

15 лет назад
kozavr
49 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
67 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров