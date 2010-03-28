Реферат по истории

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Завершен9 заявок156 просмотров

Тема работы : география промышленности росийской федерации 20,21 ввека

Объем работы (в стр.) : 20

Примечания, требования к работе, оформлению, содержанию и пр. : нужен реферат о том как география влияет на промышленность и как промышленность влияет на географию. введение,заключение и список литературы.

К какому сроку нужна работа : 30 марта

15 лет назад
den19801508
Строганов 
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
29 отзывов

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$15
4 дня
Виктор, как всегда, отлично выполнил работу. Спасибо.
Не первый раз работаю с Денисом, как всегда всё на высшем уровне. Четкое задание оплата в срок. Жду новых заказов от вас.

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад