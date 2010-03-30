Курсовая История отечества государства и права

Нужно написать магистерский диплом по специальности "международная экономика". Вуз украинский, следовательно все темы касаются Украины. С темой я пока точно не определился. Хотелось бы такую: "Разработка и обоснование бизнес-плана внешнеэкономической деятельности предприятия". Предприятие- мелкое ЧП ...