Курсовая История отечества государства и права

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Завершен2 заявки129 просмотров

Нужна Качественная Курсовая теоретическая

ВУЗ: МГОУ (областной)

Предмет: ИОГП (История отечества государства и права)

Тема: "Русская Правда"-первый свод законов

Объем 15 стр со сносками, нумерация внизу справа

Антиплагиат от 80%

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Срок 30 марта (работа должна быть уже сдана)

Жду предложений по цене и срокам

15 лет назад
Alexey_38ru
Жиликов 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$13
5 дней
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Заявки фрилансеров

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад