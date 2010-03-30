Нужна курсовая: теория и практика Объем - до 35 страниц Срок - 6 дней Обязательное внесение коррективов по замечаниям преподавателя Требования во вложении Остальные требования к курсовой сообщены исполнителю: методики, ...
Курсовая История отечества государства и права
Нужна Качественная Курсовая теоретическая
ВУЗ: МГОУ (областной)
Предмет: ИОГП (История отечества государства и права)
Тема: "Русская Правда"-первый свод законов
Объем 15 стр со сносками, нумерация внизу справа
Антиплагиат от 80%
Оплата сразу после проверки
Срок 30 марта (работа должна быть уже сдана)
Жду предложений по цене и срокам
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