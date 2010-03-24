Курсовая по предмету "Технология машиностроения"

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Курсовой по предмету "Технология

машиностроения" на тему:Разработка технологического процесса

обработки детали "Валик приводной Т30.37.410" Это по Владимирскому

тракторному заводу.

Срок выполнения - 15 дней.

15 лет назад
resaem
Иванов 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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