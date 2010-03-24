Механизм участия трудового коллектива в прибыли организации. Это примерный план: 1. Формирование прибыли в организации. 2. Роль трудового коллектива в организации. 3. Механизм участия трудового коллектива на прибыль организации N. ...
Диплом по управлению персоналом
Психофизиологические аспекты повышения работоспособности и производительности труда (на примере организации N). Срок две недели.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $150Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $150
Анализ трудовых процессов и затрат рабочего времени. Задание в файле. Для начала нужно конкретизировать план указанный в методичке добавив подпункты и предложив организацию, чтобы выслать руково. Срок две-три недели.Закрыт15 лет назад
- $150
Тема: Учет затрат на производство на примере организации Х. Срок две недели.Задание в файле.Завершен15 лет назад
Тема: Система безналичных расчетов и направления её совершенствования в РФ Работа должна быть написана на примере любого банка г.Москва. План пока не точный будет утвержден окончательно завтра!!!! Просьба кто будет писать предложения ...Завершен15 лет назад
Задание: Прошу немного подредактировать-нет сносок,план оформлен неправельно, литература старая,нет в списке литературы основного документа-Гражд. кодекса-изменения в 2008 году, а литература в работе до 2007г. и даже 90- годов, не пройдет у преподавателя.Нет вида самостоятельной ...Завершен15 лет назад
Предмет: Основы этики Нужен небольшой реферат из двух частей 1ч: Развитие моральной рефлексии в античной философии 2ч: Вера, надежда, любовь. Срок: 28 марта (работа уже должна быть сдана ...Завершен15 лет назад
- $50
Нужно решить 2 студенческие задачи по статистике (экономический факультет). Этапы решения нужно снабдить краткими пояснениями. Задания с методическими указаниями в приложении. Называйте свою цену. Сделать нужно к ...Завершен15 лет назад
Курсовой по предмету "Технология машиностроения" на тему:Разработка технологического процесса обработки детали "Валик приводной Т30.37.410" Это по Владимирскому тракторному заводу. Срок выполнения - 15 дней.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна Качественная Курсовая теоретическая ВУЗ: МГОУ (областной) Предмет: ИОГП (История отечества государства и права) Тема: "Русская Правда"-первый свод законов Объем 15 стр со сносками, нумерация внизу справа ...Завершен15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Закрыт15 лет назад