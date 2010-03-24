Диплом по управлению персоналом

Задание: Прошу немного подредактировать-нет сносок,план оформлен неправельно, литература старая,нет в списке литературы основного документа-Гражд. кодекса-изменения в 2008 году, а литература в работе до 2007г. и даже 90- годов, не пройдет у преподавателя.Нет вида самостоятельной ...