Задание:

Прошу немного подредактировать-нет сносок,план оформлен неправельно, литература старая,нет в списке литературы основного документа-Гражд. кодекса-изменения в 2008 году, а литература в работе до 2007г. и даже 90- годов, не пройдет у преподавателя.Нет вида самостоятельной работы!В главах хоть немного заход по теме от себя, а не сразу с учебников.

И немного надо писать по теме, - упоминать именно аренда у физических лиц-ее особенности как-то отметить, а не вообще об аренде в целом.

Сроки: 1 день.