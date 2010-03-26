Нужна курсовая: теория и практика Объем - до 35 страниц Срок - 6 дней Обязательное внесение коррективов по замечаниям преподавателя Требования во вложении Остальные требования к курсовой сообщены исполнителю: методики, ...
Реферат Основы этики
Предмет: Основы этики
Нужен небольшой реферат из двух частей
1ч: Развитие моральной рефлексии в античной философии
2ч: Вера, надежда, любовь.
Срок: 28 марта (работа уже должна быть сдана )
Примерная оплата 200р
Жду предложений
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