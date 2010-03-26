Реферат Основы этики

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Завершен1 заявка86 просмотров

Предмет: Основы этики

Нужен небольшой реферат из двух частей

1ч: Развитие моральной рефлексии в античной философии

2ч: Вера, надежда, любовь.

Срок: 28 марта (работа уже должна быть сдана )

Примерная оплата 200р

Жду предложений

15 лет назад
Alexey_38ru
Жиликов 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

mukhinvimc
Медиа 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-2)
15 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена в кратчайшие сроки! Сотрудничеством очень доволен!

Заявки фрилансеров

mukhinvimc
Медиа 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-2)
15 лет назад