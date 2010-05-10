Диплом по менеджменту

Диплом писался проблемно, видение темы автором и научником расходились, но Александр оперативно поправлял замечания, потом он начал переодически пропадать, просаживая сроки, в итоге научница не приняла диплом, студенту перенесли защиту на две недели вперед. Александр должен был внести поправки в диплом, но в начале мая, когда уже подошел срок сдавать поправки, он исчез более чем на четыре дня, не предупредив об этом, поскольку сроки горели очень диплом пришлось дописывать самому, Александр появился когда диплом был уже отправлен научнику. После моих поправок диплом допустили к защите.