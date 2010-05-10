Диплом по менеджменту

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Завершен3 заявки131 просмотр

Механизм участия трудового коллектива в прибыли организации.

Это примерный план:

1. Формирование прибыли в организации.

2. Роль трудового коллектива в организации.

3. Механизм участия трудового коллектива на прибыль организации N.

Его надо расписать разделив на теоритическую и практическую часть и прислать мне в личку. Срок две недели.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

Super-botanik
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$100
14 дней
Диплом писался проблемно, видение темы автором и научником расходились, но Александр оперативно поправлял замечания, потом он начал переодически пропадать, просаживая сроки, в итоге научница не приняла диплом, студенту перенесли защиту на две недели вперед. Александр должен был внести поправки в диплом, но в начале мая, когда уже подошел срок сдавать поправки, он исчез более чем на четыре дня, не предупредив об этом, поскольку сроки горели очень диплом пришлось дописывать самому, Александр появился когда диплом был уже отправлен научнику. После моих поправок диплом допустили к защите.
Александр - человек, понимающий нелегкий труд фрилансера. Желаю Вам в дальнейшем только отличных исполнителей!

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Super-botanik
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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