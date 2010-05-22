Дипломная работа

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Завершен2 заявки196 просмотров

Тема: Система безналичных расчетов и направления её совершенствования в РФ

Работа должна быть написана на примере любого банка г.Москва.

План пока не точный будет утвержден окончательно завтра!!!!

Просьба кто будет писать предложения сразу писать банк по которому сможете написать работу!!!!

План дипломный работы:

Введение

Глава 1. Основы организации безналичных расчетов в РФ

1.1. Понятие и принципы безналичных расчётов в РФ.

1.2. Формы безналичных расчётов.

Глава 2. Опыт работы «Название банка» по организации безналичных расчетов

2.1. Общая характеристика «Название банка».

2.2. Банковские расчёты и переводы, осуществляемые «Название банка».

2.3. Анализ безналичных расчетов «Название банка».

Глава 3. Направления совершенствования системы безналичных расчетов

3.1. Проблемы системы безналичных расчетов в современных условиях.

3.2. Роль государства в развитии системы безналичных расчетов.

3.3. Пути совершенствования безналичных расчетов.

Заключение

Библиографический список

Приложения

Требования: 70стр без приложений и списка литературы, в ведении актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования.

Объем введения 3-5стр, заключения - 3-5стр. в работе сноски, оригинальность строго не менее 85%.

Срок выполнения 1 неделя т.е. к 31.03.2010

Оплата работы после ее проверки!!!!

Жду предложений по цене!!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$160
7 дней
В работе были соблюдены все поставленные требования!!!! Работа была сдана точно в срок без задержек. Качество на высшем уровне!!!! Отличный исполнитель!!!!
Десять с плюсом ) спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад