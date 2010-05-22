//Выбранный исполнитель подвел, так что публикую снова Необходимо выполнить 3 реферата по следующим темам: 1. Аудит; 2. Деньги.Кредит.Банки; 3. Ценные бумаги. Возможно выполнение по отдельным темам. ...
Дипломная работа
Тема: Система безналичных расчетов и направления её совершенствования в РФ
Работа должна быть написана на примере любого банка г.Москва.
План пока не точный будет утвержден окончательно завтра!!!!
Просьба кто будет писать предложения сразу писать банк по которому сможете написать работу!!!!
План дипломный работы:
Введение
Глава 1. Основы организации безналичных расчетов в РФ
1.1. Понятие и принципы безналичных расчётов в РФ.
1.2. Формы безналичных расчётов.
Глава 2. Опыт работы «Название банка» по организации безналичных расчетов
2.1. Общая характеристика «Название банка».
2.2. Банковские расчёты и переводы, осуществляемые «Название банка».
2.3. Анализ безналичных расчетов «Название банка».
Глава 3. Направления совершенствования системы безналичных расчетов
3.1. Проблемы системы безналичных расчетов в современных условиях.
3.2. Роль государства в развитии системы безналичных расчетов.
3.3. Пути совершенствования безналичных расчетов.
Заключение
Библиографический список
Приложения
Требования: 70стр без приложений и списка литературы, в ведении актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования.
Объем введения 3-5стр, заключения - 3-5стр. в работе сноски, оригинальность строго не менее 85%.
Срок выполнения 1 неделя т.е. к 31.03.2010
Оплата работы после ее проверки!!!!
Жду предложений по цене!!!!
Выбранный исполнитель
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