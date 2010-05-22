Дипломная работа

Тема: Система безналичных расчетов и направления её совершенствования в РФ

Работа должна быть написана на примере любого банка г.Москва.

План пока не точный будет утвержден окончательно завтра!!!!

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План дипломный работы:

Введение

Глава 1. Основы организации безналичных расчетов в РФ

1.1. Понятие и принципы безналичных расчётов в РФ.

1.2. Формы безналичных расчётов.

Глава 2. Опыт работы «Название банка» по организации безналичных расчетов

2.1. Общая характеристика «Название банка».

2.2. Банковские расчёты и переводы, осуществляемые «Название банка».

2.3. Анализ безналичных расчетов «Название банка».

Глава 3. Направления совершенствования системы безналичных расчетов

3.1. Проблемы системы безналичных расчетов в современных условиях.

3.2. Роль государства в развитии системы безналичных расчетов.

3.3. Пути совершенствования безналичных расчетов.

Заключение

Библиографический список

Приложения

Требования: 70стр без приложений и списка литературы, в ведении актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования.

Объем введения 3-5стр, заключения - 3-5стр. в работе сноски, оригинальность строго не менее 85%.

Срок выполнения 1 неделя т.е. к 31.03.2010

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