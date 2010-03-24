Курсовая работа по Информационным технологиям.

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Закрыт1 заявка106 просмотров

Требуется написать курсовую по дисциплине "Информационные технологии в реинжиниринге бизнес-процессов"

срок неделя.

цена 1100

метод. указания в приложении.

15 лет назад
Tcima
Ирина 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

stacy
45 лет
15 лет в сервисе
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15 лет назад
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