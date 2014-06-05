Курсовая работа по предмету Проектирование информационных систем срок неделя. цена? методичка с указаниями в приложении.
Курсовая психология 1
Курсовая психология 1
Курсовая работа---Основы семейной психологии
Объём работы 30 страниц.
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 20 источников.
Оригинальность работы 90% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.
Срок сдачи работы до 15.09.2010 до 12 часов дня МСК.
В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.
Планируемый бюджет работы 700 руб.
Выбранный исполнитель
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