Курсовая Прикладная информатика

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Закрыт3 заявки130 просмотров

Курсовая работа по предмету Проектирование информационных систем

срок неделя.

цена?

методичка с указаниями в приложении.

15 лет назад
Tcima
Ирина 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров