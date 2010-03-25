Курсовая программирование С#

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Закрыт14 заявок290 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется выполнить расчетно-графическую работу (курсовую) для Вуза на языке С#- разработка программы-консольного приложения, которая тестирует по какому-либо курсу. В результате опроса выдаётся результат.

Укажите, пожалуйста, цену и сроки.

15 лет назад
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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