Отчет и диплом по спорту (для Рева-Михеева Елена)

Сдать нужно:

отчет - 31.03,

диплом - 7.04.

Тема: "Рекламная и РR-деятельность спортивной организации на примере Кубка мира по латиноамериканским танцам в кремле"

Цена:

отчет - 30 долл.

диплом - 100 долл.

2 отчета, 2 диплома

По второму диплому: нужно сдавать его главами, чтобы было что показать преподавателю.