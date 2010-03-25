Отчет и диплом по спорту (для Рева-Михеева Елена)

$260
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Закрыт1 заявка93 просмотра

Сдать нужно:

отчет - 31.03,

диплом - 7.04.

Тема: "Рекламная и РR-деятельность спортивной организации на примере Кубка мира по латиноамериканским танцам в кремле"

Цена:

отчет - 30 долл.

диплом - 100 долл.

2 отчета, 2 диплома

По второму диплому: нужно сдавать его главами, чтобы было что показать преподавателю.

15 лет назад
Massarius
Наталья 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
19 отзывов

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$130
10 дней

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад